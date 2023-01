Lansare eșuată a satelitului Virgin Orbit: Avem o anomalie care ne-a împiedicat să ajungem pe orbită. VIDEO

Virgin Orbit a anunţat că racheta sa a suferit o anomalie care a împiedicat-o să ajungă pe orbită, transmite AFP.

Misiunea de "lansare orizontală" a plecat din oraşul de coastă Newquay din sud-vestul Angliei, racheta Virgin LauncherOne fiind transportată sub aripa unui Boeing 747 modificat, numit "Cosmic Girl", şi lansată ulterior deasupra Oceanului Atlantic, notează News.ro.

"Se pare că avem o anomalie care ne-a împiedicat să ajungem pe orbită", a precizat compania. "Evaluăm informaţiile". Eşecul reprezintă o nouă lovitură pentru ambiţiile spaţiale europene, după ce o misiune cu rachetă Vega-C construită în Italia a eşuat după decolarea din Guyana Franceză la sfârşitul lunii decembrie.

De atunci, rachetele au fost reţinute la sol. Europa a suferit o serie de eşecuri în ultimul an: lansarea lansatorului său cheie Ariane 6 a fost amânată, accesul la rachetele ruseşti Soyuz a fost blocat din cauza războiului din Ucraina, Vega a rămas la sol, iar acum o lansare de referinţă pentru industria în plină dezvoltare a lansatoarelor mici a fost abandonată. Virgin Orbit a afirmat iniţial pe Twitter că LauncherOne a ajuns pe orbita terestră, un tweet pe care l-a şters ulterior. "În următoarele zile va avea loc o investigaţie din partea guvernului şi a diferitelor organisme, inclusiv a Virgin Orbit", a declarat Matt Archer, directorul comercial pentru spaţiu al Agenţiei Spaţiale din Marea Britanie.

Virgin Orbit VORB.O, deţinută parţial de miliardarul britanic Richard Branson, plănuia să desfăşoare nouă sateliţi de mici dimensiuni pe orbita inferioară a Pământului (LEO) în prima sa misiune în afara bazei sale din Statele Unite. Misiunea fusese anunţată ca fiind o premieră istorică pentru Cornwall, Marea Britanie şi Europa, iar mii de entuziaşti care priveau de lângă pistă au aplaudat când "Cosmic Girl" a decolat şi când au fost anunţaţi că racheta a fost lansată. Mulţimea s-a dispersat rapid şi în linişte după anunţul eşecului.

Un eşec al misiunii ar fi al doilea din istoria Virgin Orbit de la prima sa lansare din 2020. Compania a avut patru misiuni de succes. Archer, de la Agenţia Spaţială Britanică, a declarat că arderea primei etape a dus racheta în spaţiu, dar a doua etapă a avut o "anomalie tehnică şi nu a atins orbita necesară".

Un afişaj grafic pe un flux video oficial a arătat misiunea la oprirea celui de-al doilea motor, cu trei paşi înainte de desfăşurarea încărcăturii utile, la aproximativ două ore după decolare. Războiul din Ucraina a evidenţiat importanţa în scopuri militare tactice a sateliţilor mai mici, precum cei lansaţi de la Newquay, care pot ajunge pe orbită joasă într-un timp mult mai scurt decât cei mai mari.

