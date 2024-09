Lady Gaga și Joaquin Phoenix, primiți cu aplauze la premiera mondială a noului film „Joker” care a avut loc la Veneția

Deși cei doi au fost lăudați, după proiecția peliculei, criticii s-au arătat mai degrabă dezamăgiți de scenariul lungmetrajului.

După cum era de aşteptat, Lady Gaga a apărut pe covorul roșu într-o ținută care a atras toate privirile.

Artista a purtat o rochie neagră voluminoasă, iar pe cap a avut o pălărie atipică, din dantelă. Vedetă a fost însoţită la premiera peliculei "Joker - Delir în Doi" de logodnic - omul de afaceri Michael Polansky. De la eveniment nu a lipsit partenerul ei de pe platourile de filmare - Joaquin Phoenix.



La cinci ani după ce a câștigat premiul cel mare la Festivalul de Film de la Veneția cu filmul „Joker”, regizorul Todd Phillips revine în competiţie şi speră să cucerească juriul şi cu partea a doua a poveştii.



Joaquin Phoenix, actor: "Am început cu niște trimiteri la legende precum Frank Sinatra și Sammy Davis Jr. Și cred că am început să încercăm să ne apropiem de stitlul lor, sau cel puțin eu am făcut-o, până să ne dăm seama că Arthur (Joker) nu este cu adevărat asta. Este mai degrabă cine ar fi vrut Joker să fie”.

Lady Gaga intră în pielea iubitei lui Joker în filmul care, spun criticii, se apropie mai degrabă de un musical-psihologic.



Lady Gaga: "Nu aș spune neapărat că acesta este de fapt un musical în multe privințe, este foarte diferit. Modul în care este folosită muzica este de a oferi personajelor o modalitate de a exprima ceea ce trebuie să spună, pentru că scena și dialogul nu au fost suficiente."

Lady Gaga a reuşit să se facă remarcată în cinematografie în producţii precum „A star îs born” şi "House of Gucci". Așa că publicul are așteptări foarte mari şi de această dată.

