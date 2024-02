Lacrimi și speranță în Kiev, după doi ani de război. Militarii răniți spun că: „Aceste lucruri nu trebuie să se uite”

La împlinirea a doi ani de război, oamenii s-au adunat în Piaţa Independenţei din Kiev, cunoscută sub numele de Piaţa Maidan, şi au depus flori sau au aprins candele pentru eroii războiului declanşat pe 24 februarie 2022.

„Aş vrea să văd ţara în primul rând independentă”

Printre cei aflaţi în Piaţa Maidan s-au aflat şi doi dintre militarii grav răniţi în luptele din Estul Ucrainei.

Radik este un tânăr de 21 de ani care şi-a pierdut ambele picioare în urma unui atac cu grenade la Kamiane, regiunea Doneţk. Aflat acum în scaun cu rotile, acesta a venit în centrul Kievului pentru a face un apel la toţi ucrainenii să fie solidari şi să îşi apere ţara.

„A fost un atac cu grenade. O grenadă a ajuns direct la picioarele mele. Eram cu un prieten de-al meu, care a avut şi el de suferit, a fost rănit la picioare, nu atât de grav ca mine. El a reuşit să ajungă la tranşee, de unde a chemat ajutor. Spre mine au alergat prietenii mei, care mi-au oprit sângerarea la picioare, m-au pus pe targă şi m-au dus până la un paramedic, care mi-a acordat un ajutor mai de specialitate. După asta am fost dus la un spital de campanie. (...) Aş vrea să văd ţara în primul rând independentă. Lumea trebuie să tragă concluzii din ceea ce s-a întâmplat şi câtă lume şi-a pierdut viaţa, câtă lume şi-a pierdut apropiaţii. După război, aceste lucruri nu trebuie să se uite", a declarat, pentru Agerpres, Radik.

La rândul său, Denis şi-a pierdut un picior în lupte extrem de dure pentru apărarea Mariupolului. Acum, este la Kiev şi militează unitatea Ucrainei. El cere tuturor oamenilor sprijin pentru armată, astfel încât ţara să îşi apere independenţa şi graniţele recunoscute internaţional.

„Este război şi toţi înţeleg acest lucru. Băieţii şi dau sănătatea, mâinile, picioarele pentru această cauză. Dacă sunt răniţi, se refac şi merg din nou la luptă. Cel mai greu pentru noi este, astăzi, să acceptăm că prietenii noştri se află în prizonierat. (...) Am fost în Mariupol, am fost şef de detaşament. Când am început războiul, eram într-o localitate din apropiere, după care am fost mutaţi în centrul oraşului. Când jumătate din oraş a fost ocupat de ruşi, am încercat să apărăm oraşul, dar era imposibil de făcut. Am ţinut piept datorită spiritului. Toţi am înţeles că suntem înconjuraţi şi am înţeles şi că, dacă nu astăzi, mâine vom muri. Am ajuns în situaţia că nu mai aveam ce face, iar cine a reuşit, a reuşit", a afirmat Denis.

„Am renunţat la toate visurile mele şi am mers la război”

Alături de Radik şi Denis se afla şi Volodimir, un tânăr de 19 ani, care a renunţat la cariera de fotbalist pentru a-şi apăra ţara. După ce a jucat la echipa de tineret a lui Şahtior Doneţk, acesta a plecat în Germania la Fortuna Dusseldorf. Când a început războiul, s-a întors acasă.

„Am 19 ani, sunt fost jucător al echipei Şahtior. Am jucat pentru echipa de tineret, după care am plecat în Germania, unde m-am antrenat în Bundesliga, la echipa Fortuna Dusserdolf. Când am împlinit 18 ani, m-am întors în Ucraina, am renunţat la toate visurile mele şi am mers la război pentru a-mi apăra ţara, pentru a apăra suveranitatea ţării noastre. Fac un apel către toţi tinerii sportivi să nu se ocupe de lucruri mărunte şi să meargă să ajute oamenii, dar şi pe soldaţi", a spus Volodimir.

De asemenea, Darîna, o adolescentă de 18 ani, are un frate care a fost grav rănit în războiul declanşat în urmă cu doi ani. Îi vede pe militari ca pe nişte eroi şi se roagă în permanenţă pentru ei.

„Războiul ne-a afectat pe fiecare dintre noi. Avem şi noi cunoscuţi care au fost ucişi în acest război. Această zi, pentru noi, simbolizează în primul rând că trebuie să mulţumim tuturor militarilor noştri, celor care au decedat, celor care sunt răniţi, care sunt în viaţă, tuturor. Fratele meu este rănit şi el. A rămas fără un picior şi pentru mine este o mare onoare să mă aflu acum aici. Unicul meu scop a fost să ajung aici pentru a le mulţumi pentru tot ceea ce au făcut şi fac pentru noi", a mărturisit Darîna.

Zona centrală a Kievului era împânzită, sâmbătă seară, de echipaje de poliţie. Măsurile de securitate au fost adoptate atât ca urmare a împliniri a doi ani de război, dar şi a prezenţei în capitala Ucrainei a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar şi a premierilor Canadei, Justin Trudeau, Belgiei, Alexander De Croo, şi Italiei, Georgia Meloni.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 24-02-2024 21:38