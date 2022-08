Kosovo amână intrarea în vigoare a noilor reguli la frontiera sârbă. Guvernul cere ca „toate baricadele să fie ridicate”

Amânarea a fost anunţată într-un comunicat al guvernului la finalul unei întâlniri cu ambasadorul Statelor Unite în Kosovo, Jeffrey Honevier.

Noile reguli, care urmau să intre în vigoare luni, prevăd că orice persoană care intră în Kosovo cu o carte de identitate sârbă va trebui să o înlocuiască cu un document temporar pe durata şederii în ţară.

Pe de altă parte, sârbii kosovari ale căror vehicule poartă plăcuţe de înmatriculare emise în Serbia vor trebui să le înlocuiască cu plăcuţele Republicii Kosovo în termen de două luni.

Premierul Albin Kurti a precizat la sfârşitul săptămânii că este o măsură de reciprocitate, în măsura în care Serbia - care nu recunoaşte independenţa fostei sale provincii cu o majoritate albaneză proclamată în 2008 - cere acelaşi lucru de la kosovarii care intră pe teritoriul său, potrivit Agerpres.

Aceste măsuri au suscitat puternice tensiuni duminică în nordul Kosovo unde trăieşte o minoritate sârbă.

Poliţia kosovară a declarat că a fost ţinta unor focuri de armă, fără să se înregistreze răniţi, şi au fost ridicate baricade pe drumurile care duc în Serbia.

Cele două puncte de trecere a frontierei au fost închise circulaţiei.

În comunicatul său, guvernul kosovar a cerut ca "toate baricadele să fie ridicate şi libertatea deplină de mişcare restabilită" luni.

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a salutat decizia Pristinei într-un tweet duminică seară, lansând un apel la "ridicarea imediată a tuturor blocajelor rutiere".

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths