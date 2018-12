Kim Jong-un, scrisoare pentru președintele sud-coreean despre detensionarea din peninsulă

Kim Jong-un i-a trimis o scrisoare duminică liderului sud-coreean pentru a marca detensionarea situaţiei în peninsulă prin organizarea a trei summituri anul acesta, după ani de confruntare marcaţi de o serie de teste nucleare şi balistice nucleare nord-coreene.

Liderul nord-coreean a promis că va depune eforturi pentru denuclearizare în cadrul summitului istoric cu preşedintele american Donald Trump din iunie din Singapore, însă cele două părţi au făcut puţine progrese, încercând să reprogrameze o reuniune la nivel înalt brusc anulată în noiembrie.

