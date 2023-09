Kim Jong Un a primit cadou cinci drone explozive şi ”haine speciale nedetectabile de camere termice”

Cel care i-a făcut aceste cadouri este guvernatorul regiunii Primorie din Extremul Orient rus, potrivit agenţiei oficiale de presă Tass, citată de News.ro.

”Liderul RPDC (Republica Populară Democratică Coreea, numele oficial al Coreei de Nord) a primit cinci drone kamikaze şi o dronă de recunoaştere de tip «Geran-25» cu decolare verticală”, potrivit Tass.

Este vorba despre cadouri militare simbolice, în contextul unor temeri ale Occidentului faţă de un posibil acord privind livrări de armament şi muniţie nord-coreene de care Moscova are nevoie în ofensiva sa din Ucraina.

???????????????? During Kim Jong Un visit to Primorye, Governor Kozhemyako presented him with a bulletproof vest with full uniforms, as well as six drones that were produced in the region for the SMO zone in #Ukraine. https://t.co/sqsRAhcMmM pic.twitter.com/WebRMgHdl0