Serviciul de Securitate al Ucrainei a distribuit fotografii ale fortificațiilor rusești, oferind o perspectivă clară asupra rețelei de apărare care a redus până acum ambițiile Ucrainei.

Imaginile oferă o primă privire asupra vârfurilor albe amenințătoare care ies din pământul ucrainean și se întind pe frontul de 1000 de kilometric al Rusiei. Piramidele de beton, care au o înălțime de aproximativ doi metri și servesc la blocarea și deteriorarea tancurilor ucrainene și a altor vehicule blindate.

A new video has surfaced of the fighting in the Robotyne-Verbove sector.

Russians have lost two tanks on the dirt road. The dragon's teeth of the Surovikin line can be very well seen, and the Ukrainian soldiers can move at least seemingly freely on the road. 1/2 pic.twitter.com/SRYnJGsRgY