Kievul anunță că a dejucat un nou complot rus de asasinare a lui Zelenski. Planul pus la cale de Moscova | VIDEO

Serviciul ucrainean de securitate de stat SBU a declarat că a prins agenți ruși în cadrul serviciului ucrainean de pază de stat care plănuiau asasinarea președintelui și a altor oficiali guvernamentali de rang înalt.

"Contraspionajul și anchetatorii SBU au zădărnicit planurile FSB (serviciul de securitate al Rusiei) de eliminare a președintelui Ucrainei și a altor reprezentanți ai conducerii militare și politice de vârf", a transmis SBU pe Telegram, potrivit Reuters.

