Kamala Harris obţine sprijinul important al lui Nancy Pelosi pentru candidatura sa la Casa Albă

Nancy Pelos este singura femeie care a fost preşedinte al Camerei Reprezentanţilor şi care se bucură încă de influenţă în rândul partidului. Potrivit Reuters, campania vicepreşedintei Kamala Harris îşi propune să obţină nominalizarea pentru alegerile prezidenţiale până miercuri seară, asigurându-şi sprijin din partea majorităţii celor aproape 4 000 de delegaţi de la Convenţia Democrată necesari pentru a câştiga.

În vârstă de 84 de ani, Nancy Pelosi, care a rămas influentă în partid după ce din 2022 nu a mai fost preşedinte al Camerei Reprezentanţilor şi nici nu a mai candidat pentru o funcţie de conducere, a jucat un rol important în a-l convinge pe preşedintele Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, să se retragă din cursa prezidenţială din noiembrie, pe fondul îngrijorărilor legate de capacitatea acestuia de a-l învinge pe republicanul Donald Trump sau de a mai servi încă patru ani.

"Cu dragoste şi recunoştinţă, îl salut pe preşedintele Biden pentru că a crezut întotdeauna în posibilităţile Americii şi le-a oferit oamenilor oportunitatea de a se vedea împliniţi", spune Pelosi într-o declaraţie transmisă luni. "Trebuie să ne unim şi să mergem înainte pentru a-l învinge categoric pe Donald Trump şi pentru a o alege cu entuziasm pe Kamala Harris ca viitor preşedinte al Statelor Unite", îndeamnă Pelosi.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

-NP pic.twitter.com/vBwv602GuR