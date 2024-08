Kamala Harris, în faţa unui test mediatic. Va acorda la CNN primul ei interviu televizat de când a intrat în campanie

Democrata va răspunde la întrebările adresate de jurnalista CNN, Dana Bash, după ce unii comentatori i-au reproșat că până acum s-a mărginit să facă promisiuni vagi fără să explice cum are de gând să rezolve concret diverse probleme economice sau legate de migrație.

Democrata Kamala Harris s-a confruntat cu presiuni intense ca să acorde un interviu adecvat, în condițiile în care, până acum a făcut doar declaraţii foarte scurte.

Leon Panetta, fost director CIA: „Mi se pare important să se adreseze americanilor astfel încât ei să înțeleagă ce are de gând să facă pentru a oferi acestei țări un viitor mai bun. Și ar face bine să aibă răspunsuri precise la întrebări punctuale, ca să arate că poate oferi nu doar generalități, ci are deja planuri și soluții concrete”.

Intrată în cursă după retragerea preşedintelui Joe Biden, pe 21 iulie, Harris a reușit să stârnească entuziasm, și să atragă pentru campanie donații record de peste 540 de milioane de dolari. Sondajele îi dau un avantaj de 2 până la 4 puncte în fața lui Trump.

Amelia Thomson-DeVeaux, analist The Associated Press: „Sondajul AP-NORC arată că americanii au mai multă încredere în Harris decât în Trump când vine vorba de onestitate, disciplină și angajamentul față de democrație. În schimb, americanii îi acordă lui Trump un ușor avantaj când se pune problema imigrației și a economiei. Iar astea sunt două teme foarte importante pentru alegerile din noiembrie”.

Metodele prin care Kamala Harris și Donald Trump încearcă să câștige voturi sunt diametral opuse.

Kamala Harris, candidat democrat la președenția SUA: „Haideți să luptăm pentru valorile noastre! Să votăm pentru ele! Și împreună să scriem cel mai tare capitol al extraordinarei povești americane”.

Donald Trump: „Vin peste noi o groază de nenorociri. Ne-am putea alege cu o recesiune ca în 1929, care ar fi devastatoare. A fost nevoie de decenii că să ne revenim din ea”.

Tim Walz, candidat democrat la vice-președenția SUA: „Arizona, Arizona, să-ți văd bucuria, să-ți văd zâmbetul! Priviți viitorul bun alături de mine!”

J.D. Vance, candidat republican la vice-președenția SUA: „(Kamala) n-are decât să se ducă dracu”.

Donald Trump: „Nu e greu să vă dați seama cum ar arăta o președinție Harris. Acum trăiți greu. Ei, o să fie și mai rău!”

Traci Millage, Phoenix rezident: „În general, simt că Harris are abordarea: „Haideți să vă spun ce am făcut până acum și ce am de gând să fac de acum înainte! În timp ce Trump mizează pe calomnie. Nu spune nimic despre planurile lui, doar insultă”.

Analiștii atrag totuși atenția că efectele celor două abordări nu sunt simplu de anticipat.

Ben Warner, profesor științe politice la Universitatea Missouri: „Multe studii arată că oamenii nu sunt așa de receptivi la mesajele pozitive, la care sunt tentați să reacționeze cu scepticism, li se par vorbe goale. Acești cinici reprezintă un public greu de cucerit pentru că nu sunt receptivi”.

Lucrurile se vor clarifica într-o oarecare măsură după dezbaterea televizată pe care Kamala Harris și Donald Trump o vor avea pe 10 septembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: