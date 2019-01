Kamala Harris candidează la președinția SUA în 2020

Kamala Harris a făcut anunțul luni dimineață, în emisiunea "Good Morning America" difuzată de ABC, unde Harris le-a cerut susținătorilor ei să i se alăture pentru a "revendica viitorul nostru", relatează CNN.

"Justiție. Decență. Egalitate. Libertate. Democrație. Nu sunt doar cuvinte, ci sunt valorile pe care noi, americanii, le prețuim", a spus Harris

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p