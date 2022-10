Kadîrov își trimite cei trei fii minori în Ucraina ”în prima linie de contact”

Kadîrov a distribuit un videoclip cu fiii săi minori și a spus că „vor merge să lupte în prima linie în Ucraina”.

„Vârsta minoră nu ar trebui să interfereze cu pregătirea apărătorilor Patriei noastre”, a spus el.

Copii ”eroului” Rusiei, Akhmat-Khadzhi Kadîrov se numesc: Akhmat, Eli și Adam și au 16, 15 și, respectiv, 14 ani.

El a adăugat: „Akhmat, Eli și Adam sunt gata să-și folosească abilitățile în zona de conflict. Și nu glumesc. Este timpul să se arate într-o luptă adevărată, iar aceasta este dorința lor. În curând vor merge în prima linie și se vor afla pe cele mai dificile secțiuni ale liniei de contact”.

Ramzan #Kadyrov stated that his three underage sons would soon go to #Ukraine.

According to Kadyrov, his children "will go to the front lines and will be in the most difficult sections of the line of contact". pic.twitter.com/hmB1Yriox5