Justin Trudeau, premierul canadian, a fost lovit cu pietre în timpul unei campanii

Acesta se întorcea la autobuz după ce a vizitat o berărie, atunci când a fost atacat cu pietre de dimensiuni mici. Premierul nu a fost rănit.

Justin Trudeau a convocat alegeri rapide la mijlocul lunii august, în speranța de a obține un guvern majoritar pentru partidul său liberal. Însă campania sa a fost întreruptă de protestele împotriva restricțiilor aplicate din cauza COVID-19.

În urmă cu o săptămână, prim-ministrul a fost nevoit să anuleze un miting electoral după ce o mulțime de protestatari au efectuat o ambuscadă asupra evenimentului.

Persoanele care călătoreau alături de acesta au fost, de asemenea, lovite cu pietre, potrivit BBC.

Luna trecută, guvernul a anunțat că toţi funcţionarii federali trebuie să fie vaccinaţi împotriva Covid-19 deoarece ţara se confruntă cu un al patrulea val de coronavirus, din cauza variantei Delta.

Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.

