Joe Biden: Sunt semne clare că Vladimir Putin are în vedere folosirea de arme biologice şi chimice în Ucraina

Getty

Acuzaţiile Rusiei că Kievul are arme biologice şi chimice sunt false şi arată că preşedintele rus Vladimir Putin are în vedere folosirea acestor arme de către el însuşi în războiul împotriva Ucrainei, a afirmat luni preşedintele american Joe Biden.

“Putin este încolţit şi acum vorbeşte despre noi inclusiv că am avea arme biologice şi chimice în Europa, ceea ce nu este adevărat. Sugerează şi că Ucraina are arme biologice şi chimice în Ucraina. Acesta este un semn clar că are în vedere folosirea acestor arme”, a spus Biden la un eveniment, potrivit The Guardian..

Aceste afirmaţii vin în contextul în care anterior oficiali de la Washington şi din ţările aliate au acuzat Rusia că susţine fără dovezi că Ucraina are un program de arme biologice, acesta fiind doar un posibil preambul al unei posibile lansări a peopriilor atacuri biologice sau chimice, scrie News.ro.

Şeful NATO a avertizeazat Rusia ar putea folosi arme chimice într-o operaţiune „false flag”

NATO a avertizat săptămâna trecută Rusia să nu încerce să folosească arme chimice în Ucraina şi a anunţat că îşi întăreşte apărarea pe flancul estic prin sisteme anti-rachetă Patriot în Polonia şi Slovacia, potrivit secretarului general al Alianţei Nord-Atlantic, potrivit Agerpres.

"Rusia lansează acuzaţii absurde despre laboratoare biologice şi arme chimice în Ucraina. Este o nouă minciună. Dar suntem îngrijoraţi de faptul că Moscova ar putea organiza o operaţiune clandestină, 'false flag', care să includă eventual arme chimice", a spus Stoltenberg într-o conferinţă de presă înaintea unei reuniuni de miercuri a miniştrilor Apărării din NATO.

"Folosirea de arme chimice ar fi o încălcare a tratatului privind interzicerea armelor chimice, semnat şi de Rusia", a avertizat el.

"Rusia a mai folosit în trecut agenţi chimici împotriva unor opozanţi politici", a reamintit şeful NATO.

"Crearea unui pretext pentru utilizarea unei arme chimice este inacceptabilă. Preţul ar fi extrem de mare, însă nu vreau să speculez în legătură cu răspunsul militar al NATO", a insistat el.