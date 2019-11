Joe Biden, numit „câine turbat” de către Coreea de Nord. Trump sare în apărarea sa

Regimul nord-coreean a recurs săptămâna aceasta la un atac de o rară agresivitate împotriva lui Joe Biden, fostul vice-preşedinte al lui Barack Obama şi posibil contracandidat al lui Trump la alegerile de anul viitor, în timp ce liderul de la Casa Albă este supus unei proceduri de ''impeachment'' (punere sub acuzare şi destituire) declanşată de democraţi după ce i-a cerut preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să se ocupe de o investigaţie împotriva fiului lui Biden, închisă anterior de autorităţile ucrainene în urma intervenţiilor acestuia din urmă.

''Câinii turbaţi ca Biden pot face rău multor oameni dacă sunt lăsaţi în libertate'', a scris agenţia oficială nord-coreeană KCNA, potrivit Agerpres.

„Domnule preşedinte, Joe Biden este probabil adormit şi foarte lent, dar nu este un 'câine turbat'. El este în realitate mai bun'', a răspuns Trump într-o postare pe Twitter adresată liderului nord-coreean, Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit în mandatul său de trei ori în încercarea de a-l convinge să încheie un acord de pace cu Coreea de Sud şi pentru denuclearizarea Coreei de Nord, dar fără succes.

''Sunt singurul care vă poate ajuta să atingeţi obiectivul care trebuie să fie şi al vostru. Trebuie să acţionaţi rapid şi să încheiaţi un acord. Pe curând!'', încheie Trump postarea.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7