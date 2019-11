Rudy Giuliani, anchetat în SUA în legătură cu o afacere cu gaze naturale din Ucraina

Procurorii federali examinează dacă avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a avut de profitat de pe urma unei afaceri cu gaze naturale din Ucraina, a relatat vineri Wall Street Journal.

De afacere s-au ocupat doi asociaţi care l-au ajutat pe Giuliani şi în eforturile sale de a lansa o investigaţie care l-ar fi putut ajuta pe preşedinte, informează Agerpres

Cei doi asociaţi, Lev Parnas şi Igor Fruman, şi-au prezentat compania şi planurile de a construi un gazoduct care să transporte gaz american prin Ucraina şi Polonia unor oficiali ucraineni şi manageri din domeniul energetic în acest an, afirmând că proiectul are sprijinul Casei Albe, potrivit WSJ, care citează persoane familiarizate cu aceste întâlniri, relatează Reuters.

Parnas şi Fruman le-au mai spus oficialilor ucraineni că Giuliani este partener în proiectul gazoductului, derulat de compania lor Global Energy Producers (GEP), potrivit sursei citate.

Giuliani nu a fost acuzat că ar fi făcut ceva ilegal. Într-un interviu acordul vineri Wall Street Journal, el a negat că ar fi fost implicat la companie şi în proiectul gazoductului şi a precizat că nu are vreun indiciu că procurorii analizează această chestiune.

"Dl Giuliani nu a fost niciodată partener la GEP şi orice informaţii care susţin altceva sunt false şi le negăm categoric", a declarat Robert Costello, un avocat al lui Giuliani, pentru Reuters.

Citând tot persoane care au cunoştinţe despre aceste întâlniri, ziarul scrie că Parnas şi Fruman au făcut demersuri pentru a obţine ajutor pentru declanşarea unei investigaţii asupra candidatului democrat la prezidenţiale Joe Biden.

Procurorii federali din New York examinează dacă Giuliani a încălcat legile privind lobby-ul în legătură cu activitatea sa din Ucraina, mai scrie ziarul, citând persoane din interiorul investigaţiei.

Avocaţii lui Parnas şi Fruman nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia, iar un purtător de cuvânt al procurorul Geoffrey Berman, din Manhattan, a refuzat şi el să comenteze.

Parnas şi Fruman au fost arestaţi în octombrie sub acuzaţia că au virat ilegal fonduri unor politicieni americani, inclusiv unui comitet pentru alegerea lui Trump. Amândoi au pledat "nevinovat".

Giuliani a declarat pentru WSJ că dacă Parnas şi Fruman i-ar fi cerut consiliere juridică le-ar fi spus să evite orice implicare într-o "situaţie care presupune proprietatea" în Ucraina atâta timp cât lucrează cu el.

"Nu fac parte din acţionariat şi nu am nicio altă implicare la GEP. Niciodată nu am fost de acord să fac parte din acţionariat. Nici măcar nu sunt sigur că am fost întrebat dacă vreau să fac parte din acţionariat", a declarat Giuliani.

Agenţia de ştiri Bloomberg, citând trei oficiali americani neprecizaţi, au informat joi că procurorii federali din Manhattan examinează afacerile financiare ale lui Giuliani, care ar putea implica posibile încălcări ale reglementărilor financiare privind campania electorală şi faptul că nu s-a declarat ca agent străin.