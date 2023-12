Israelienii au descoperit cel mai mare tunel săpat de Hamas sub Fâșia Gaza. Are 4 km și pot trece mașini prin el. VIDEO

Un fotograf al AFP căruia i s-a permis să meargă acolo a constatat că tunelul era suficient de mare pentru ca prin el să poată trece vehicule mici.

"Această reţea masivă de tuneluri, care este împărţită în mai multe ramuri, se întinde pe mai mult de patru kilometri şi se află la 400 de metri de punctul de trecere Erez" între Israel şi nordul Fâşiei Gaza, au transmis duminică forţele armate israeliene într-un comunicat.

Forţele israeliene spun că tunelul a costat milioane de euro şi a fost săpat ani de zile sub conducerea lui Mohamed Sinwar, fratele lui Yahya Sinwar, liderul Hamas considerat arhitectul atacului din 7 octombrie, scrie Agerpres.

