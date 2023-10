Israel a acceptat să permită intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza. Biden: "Hamas nu reprezintă tot poporul palestinian"

Odată cu sprijinul exprimat față de acestia, președintele Biden a pledat pentru pace și pentru protejarea civililor palestinieni. În urmă cu puțin timp, biroul premierului Netanyahu a anunțat că, la cererea președintelui american, va furniza Egiptului garanțiile cerute, pentru a permite intrarea convoaielor cu alimente, apă și medicamente, destinate civililor palestinieni.

Joe Biden a ajuns la Tel Aviv spre sfârșitul diminetți. A fost întâmpinat la aeroport de premierul Netanyahu și de președintele Herzog.

Nu a fost momentul pentru ceremonii solemne de întâmpinare, dar au fost multe îmbrățișări călduroase.

Joe Biden, președintele SUA: "Vreau să știți că nu sunteți singuri. Vom continua să vă apărăm spatele, în timp ce voi vă protejați poporul".

Înainte să înceapă discuțiile dificile cu ușile închise, președintele american a făcut declarații alături de șeful guvernului de la Ierusalim.

Joe Biden, președintele SUA: "Am vrut să vin, astăzi, aici dintr-un motiv simplu. Am dorit ca israelienii și lumea întreagă să știe care e poziția Statelor Unite.

Teroriștii Hamas au măcelarit peste 1.300 de oameni și nu folosesc la întâmplare termenul de «măcelărit», între care și 31 de americani, și au luat numeroși ostatici, inclusiv copii. E foarte dificil să-ți imaginezi copii ascunzându-se de Hamas. Depășește puterea mea de înțelegere ce trecea prin mințile acestor copii. Cei din Hamas au comis asemenea atrocități încât, pe lângă ei, cei din Statul Islamic par cumva raționali".

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: "Zi după zi, cei din Hamas comit dubla crimă de a-i ținti pe civilii noștri în timp ce se ascund în spatele propriilor civili".

Biden detestă videoconferințele, dar nu acesta este motivul pentru care a pornit la drum pentru această vizită fără precedent în condiții de război.

E de presupus că și-a dorit o întâlnire față în față cu premierul Netanyahu ca să-și exercite nemijlocit influența și capacitatea de convingere pentru a-i determina pe israelieni să accepte și decizii care nu le convin neapărat. Misiunea delicată a liderului american este să pastreze un echilibru pe linia fină dintre solidaritatea fără rezerve cu Israelul și grija de a împiedica escaladarea tensiunilor.

Joe Biden, președintele SUA: "Americanii jelesc alături de voi. Cu adevărat! Și, în același timp, suntem îngrijorați pentru că știm că navigați în ape tulburi și nu e deloc ușor să decideți ce e de făcut mai departe.

Trebuie să nu uităm că Hamas nu reprezintă întreg poporul palestinian și că a adus numai suferință palestinienilor".

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: "Domnule președinte, lumea întreagă observă sprijinul și claritatea morală pe care le-ați demonstrat când Israelul a fost atacat. Ați trasat o linie clară între forțele civilizației și forțele barbariei".

Biden le cere evreilor să nu se lase conduși de furie

În cursul zilei, liderul de la Casa Albă s-a întâlnit cu membri ai echipelor de intervenție care au ajuns primele, pe 7 octombrie, în locul masacrelor comise de Hamas. De asemenea, Biden a stat de vorbă cu rude ale ostaticilor târâți de teroriști în Gaza. Apoi i-a implorat pe israelieni să nu se lase orbiți de dorința răzbunării.

Joe Biden, președintele SUA: "Voi ați inspirat speranța și lumina multor oameni. Și tocmai asta vor teroriștii să distrugă, pentru că ei trăiesc în întuneric. Nu și voi! Nu Israelul. Națiunile care pun preț pe conștiință, ca SUA și Israel, nu se măsoara doar prin forță, ci și prin puterea exemplului. De aceea, oricât v-ar fi de greu, trebuie să căutați pacea.

Nu puteți privi ce s-a întâmplat părinților, bunicilor, copiilor voștri și să nu urlați pentru dreptate. Trebuie făcută dreptate! Dar nu vă lăsați consumați și conduși de această furie. După atentatele din 11 septembrie 2001, noi, americanii, am fost cuprinși de furie. Și, în timp ce am căutat să ne facem dreptate, am făcut și greșeli".

Fiul unei bătrâne care a fost luată ostatică de Hamas: "Nu voiam război înainte și nu vreau nici acum"

Pe lista israelienilor răpiți se numără și Vivian Silver, de 74 de ani. Având și cetățenie canadiană, această veche activistă pentru pace trăia în kibbutzul Beeri, una dintre comunitățile decimate de teroriști. Fiul ei a stat cu ea la telefon ore întregi în dimineața fatidică de 7 octombrie.

Yonatan Zeigen, fiul bătrânei: "Se auzeau focuri de armă de afară și am decis să nu mai vorbim pentru că mama se ascundea. La un moment dat, mi-a scris că teroriștii intraseră în casă.

Și așa a fost. I-am scris înapoi: «Sunt aici alături de tine», Mi-a răspuns că mă simte alaturi. Ăsta a fost ultimul mesaj".

De 11 zile agonizante, Yonatan trece succesiv de la optimism la deznadejde și înapoi.

Clarissa Ward, corespondent CNN: "Când vezi amploarea mobilizării de la granița cu Fâșia Gaza, peste 300.000 de rezerviști, echipamente, totul în anticiparea unei ofensive terestre. Cum te face asta să te simți?".

Yonatan Zeigen, fiul bătrânei: "Îmi provoacă anxietate. Nu voiam război nici înainte și nu vreau nici acum. Nu poți alina moartea atâtor copii prin moartea și mai multor copii".

Clarissa Ward, corespondent CNN: "Crezi că majoritatea israelienilor gândesc ca tine? Ori mai mulți vor război?".

Yonatan Zeigen, fiul bătrânei: "Nimeni nu vrea război. Dar sunt dispuși să-l accepte pentru că sunt profund răniți. Și, când ești rănit, vrei să pui capăt durerii. Îl vezi pe Diavol în fața ta și vrei să-l nimicești. Dar nu mi se pare realist. Orice am face în Gaza, acum se va întoarce împotriva noastră ca un bumerang".

