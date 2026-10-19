În perioada iulie - septembrie 2026, PIB-ul Chinei a crescut cu 4,5% în ritm anual, a transmis Biroul Naţional de Statistică (BNS), o cifră peste estimările analiştilor care mizau pe un avans de 4,4%.

Este o îmbunătăţire faţă de creşterea de 4,3% din trimestrul doi din 2026. Beijingul şi-a stabilit pentru acest an o ţintă de creştere cuprinsă între 4,5% şi 5%.

China, care a făcut din exporturi un pilon al modelului său economic, se bazează încă foarte mult pe comerţul exterior pentru a-şi alimenta creşterea, într-un moment în care o scădere prelungită a sectorului imobiliar şi un consum slab continuă să o afecteze.

În pofida creşterii peste estimări, performanţa economiei chineze rămâne inegală, boom-ul exporturilor contrastând cu cererea redusă pe plan intern.

Exporturile Chinei au crescut în ritm anual cu 21,3%

Exporturile au crescut în ritm anual cu 21,3%, în dolari, în primele nouă luni din 2026, conform datelor Autorităţii Vamale. Valoarea exporturilor de mărfuri a depăşit cu aproximativ 938 miliarde de dolari valoarea importurilor.

Excedentul comercial imens provoacă din ce în ce mai multe tensiuni cu partenerii comerciali majori, în special în Europa, unde sporesc temerile că mărfurile ieftine chinezeşti pun sub presiune producătorii interni.

Între timp, pe plan intern consumatorii sunt reticenţi în legătură cu cheltuielile, în timp ce investiţiile rămân reduse.

Prelungita criză imobiliară afectează economia, scăderea preţurilor locuinţelor subminând încrederea consumatorilor, iar dezvoltatorii îşi reduc investiţiile. De asemenea, autorităţile locale se confruntă cu dificultăţi în urma scăderii veniturilor de pe urma vânzărilor de terenuri.

În septembrie, producţia industrială a crescut în ritm anual cu 5,5%, în timp ce vânzările cu amănuntul, un barometru al consumului, au urcat în ritm anual cu 1,1%.

"Avansul economiei rămâne redus în septembrie. Vânzările cu amănuntul s-au redresat uşor. PIB-ul Chinei s-a redresat, înregistrând un avans de 4,5% în ritm anual. Ritmul de creştere combinat în primele nouă luni din 2026 a fost de 4,6%, încă peste limita inferioară a ţintei de creştere, ceea ce ar putea determina autorităţile să nu facă modificări semnificative în trimestrul patru pentru a îndeplini obiectivul pentru 2026", a apreciat Zhiwei Zhang, economist şef la compania de gestionare a activelor Pinpoint din Hong Kong.

Analiştii se aşteaptă ca în acest an creşterea economiei chineze să încetinească la 4,5%, de la 5% anul trecut, şi să se situeze la 4,4% în 2027.