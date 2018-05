Iranul, obligat să plătească victimelor de la 11 septembrie despăgubiri de 6 miliarde de dolari

iStock

Un tribunal american a decis ca Iranul sa plătească despăgubiri în valoare de peste 6 miliarde dolari victimelor atentatelor din 11 septembrie din SUA.

Această hotărâre vine în ciuda faptului că majoritatea teroriştilor erau originari din Arabia Saudită, iar nicio legătură directă care să incrimineze Teheranul nu a fost găsită, relatează RT.com

Marţi, un judecător federal din New York a găsit Iranul, banca centrală a ţării şi Corpul de Gardă al Revoluţiei islamice responsabili de moartea a peste 1000 de persoane, în urma atacurile din 11 septembrie 2001, din SUA.

Judecătorul districtual George Daniels a ordonat Iranului şi entităţilor aferente sale să achite despăgubiri de peste 6 miliarde dolari familiilor victimelor.

Această hotărâre pronunţată în lipsa urmăreşte se aplice compensaţii în valoare de 12.5 milioane de dolari per soţ/soţie, 8.5 milioane de dolari per părinte, 8.5 milioane de dolari per copil şi 4.25 milioane de dolari per frate/sora. Această sumă ar putea fi recuperată de Statele Unite prin deblocarea activelor iraniene îngheţate, în valoare de miliarde de dolari.

