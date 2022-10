Iranienii au ieşit din nou în stradă pentru a manifesta împotriva puterii

Această kurdă iraniană de 22 de ani a murit la 16 septembrie, la trei zile după arestarea sa de către poliţia moravurilor la Teheran, pentru că, potrivit acesteia, a încălcat codul vestimentar strict al Republicii Islamice, care prevede în special purtarea vălului de către femei.

Autorităţile iraniene afirmă că tânăra a murit în urma unei boli, şi nu a "loviturilor", conform unui raport medical respins de tatăl său. Potrivit vărului său, ea a murit în urma unei "lovituri puternice în cap".

De atunci, numeroase tinere s-au aflat în fruntea manifestaţiilor, strigând sloganuri antiguvernamentale, dându-şi jos şi arzându-şi vălul şi înfruntând forţele de securitate în stradă.

"Molahii trebuie să plece!", au scandat sâmbătă femei fără hijab la Colegiul Tehnic şi Profesional Shariati din Teheran, înregistrarea cu ele fiind intensiv distribuită online.

La vest de Teheran, manifestanţii au aruncat cu proiectile asupra forţelor de securitate, în apropierea unei intersecţii importante în oraşul Hamedan, conform unor imagini verificate de AFP.

În ciuda perturbării internetului şi a blocării de către autorităţi a reţelelor Instagram şi WhatsApp, iranienii s-au adunat sâmbătă pe străzile din Ardabil, în nord-vestul ţării, conform unor video-uri distribuite pe Twitter.

Mai mulţi comercianţi au intrat în grevă la Saghez, oraşul de unde era Mahsa Amini, în provincia Kurdistan (nord-vest), şi la Mahabad (nord), conform site-ului 1500tasvir, care contabilizează încălcările asupra drepturilor omului.

Tinerii au manifestat de asemenea şi în universităţile din Teheran, Ispahan (sud) şi Kermanshah (nord-est), conform unor imagini distribuite online.

Manifestanţii răspund la un apel al unor activişti pentru proteste masive sub sloganul 'Începutul sfârşitului!", care face referire la căderea puterii.

Aceşti militanţi i-au încurajat pe iranieni să manifesteze în locuri unde forţele de securitate nu sunt prezente şi să scandeze 'Moarte dictatorului', cu referire la ghidul suprem Ali Khamenei.

În faţa acestor manifestaţii, Consiliul islamic de coordonare a dezvoltării, un organism oficial, a făcut apel la iranieni să îşi exprime în moschei, după rugăciunea de sâmbătă seară, "furia împotriva revoltaţilor şi răzvrătirii".

Mişcarea de contestare, intrată în a cincea săptămână, a declanşat manifestaţii de solidaritate în străinătate, iar represiunea, care a făcut peste 100 de morţi, conform unor ONG-uri, a fost condamnată de comunitatea internaţională.

In 21st century women of Iran get killed for removing hijab but they are still pushing back against the gender apartheid regime.

We the women of Iran demand the democratic countries to stop legitimizing a regime that kill women for wanting to have freedom of choice. #MahsaAmini pic.twitter.com/5Va5p9FLEK