Iordania și-a pus armata în alertă maximă. Rachetele iraniene care au lovit Israelul au trecut pe deasupra țării

„Comandamentul General monitorizează îndeaproape evoluțiile din regiune și a luat măsurile de precauție necesare pentru a întări și sprijini unitățile de pe linia frontului de la granițe, pentru a proteja țara”, mai precizează armata iordaniană în comunicat, potrivit CNN.

Iordania a anunţat anterior că îşi suspendă temporar traficul aerian după lansarea unei salve de rachete balistice iraniene asupra Israelului, relatează agenţia de ştiri de stat iordaniană.

Rachete au fost văzute zburând deasupra Iordaniei, au declarat doi martori Reuters.

"Forţele aeriene şi sistemele de apărare antiaeriană au intervenit după intrarea unui număr de rachete şi drone în spaţiul aerian al Iordaniei", ţara vecină Israelului, potrivit unui comunicat.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy