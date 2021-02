Întrevedere între Vlad Voiculescu și un reprezentant OMS. Ce au discutat cei doi

În cadrul întâlnirii oficiale, desfăşurată în regim online, ministrul Sănătăţii a vorbit despre problemele de acces ale pacientului la medicamente care au apărut în ultimii ani din cauza retragerii de pe piaţă a unui număr mare de medicamente şi escaladării exportului paralel către alte pieţe din Uniunea Europeană, informează MS, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, ministrul Sănătăţii a spus că, împreună cu noua sa echipă de la minister, lucrează la identificarea unor soluţii pentru rezolvarea acestei probleme.

