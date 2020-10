Întreaga Americă așteaptă aprobarea unui vaccin anti Covid-19 de la o mână de oameni. ”Ce se va întâmpla? Sincer, nu știu”

Cum pandemia este din nou în ofensivă, toată lumea aşteaptă răspunsul la o dublă întrebare. Dacă şi când vom avea un vaccin anti Covid?

Aprobarea oricărui ser experimental în Statele Unite depinde de un grup de experţi, prea puţin cunoscuţi, dar care - iată - au acum în faţă o sarcină monumentală.

Cu toate că Trump se consideră atotputernic şi atotştiutor, aprobarea unui vaccin anti Covid nu depinde doar de voința preşedintelui american.

Nici măcar girul autorității de reglementare pentru medicamente şi alimente nu ajunge. Un grup restrâns de experţi are acces la datele testelor pentru vaccinurile experimentale.

Dr. Francis Collins, director Institutul Național de Sănătate: "Totul este decis de un grup denumit "Consiliul de monitorizare a datelor şi siguranţei".

Sunt specialişti din diferite domenii, nu doar epidemiologie şi dezvoltarea vaccinurilor, ci şi statistică sau etică medicală.

Dr. Francis Collins: "Ei ştiu cine a primit vaccinul şi cine a primit placebo, la teste. Ei sunt aceia care îşi dau seama dacă a venit timpul să spunem: "avem un vaccin eficient". Nu este o decizie politică".

Acest grup face recomandări pentru aprobarea unui vaccin candidat. Şi poate opri studiile clinice când există risc de reacţii adverse serioase.

Ceea ce au și făcut, temporar, în cazul vaccinului dezvoltat de Astra Zeneca.

Asta, după ce o voluntară de 37 de ani din Marea Britanie a avut o afecţiune neurologică după administrarea serului.

Susan Ellenberg, Perelman School of Medicine at UPenn: "Chiar dacă o reacţie adversă apare destul de rar, o dată la 10.000 sau 20.000 de oameni, tot ar fi numeroşi cei care ar fi afectaţi de această reacţie adversă a vaccinului".

De o mână de oameni, depinde, așadar, atât de mult.

Dr. Eric Topol, Professor of Molecular Medicine, Scripps Research: "Vrem să ştim dacă sunt total independenţi, dacă n-au avut anterior legături cu o anume companie, dacă nu sunt în conflict cu unii sau cu alţii".

”Te simți răspunzător”

Susan Ellenberg, Perelman School of Medicine at UPenn: "Ceea ce nu este de dorit este ca membrii acestui comitet să fie asediaţi de persoane din afară care vor să ştie cum decurg testele".

De obicei, numele acestor experţi rămân confidenţiale până la finalizarea studiilor clinice. Dar unul dintre ei, Susan Ellenberg, a acceptat să vorbească cu CNN.

Susan Ellenberg, Perelman School of Medicine at UPenn: "Te simţi răspunzător. Ştii că toată lumea are încredere în tine cu aceste date. Desigur, există mereu şi un anume grad de subiectivitate. Este o judecată de valoare. Dar aşa funcţionează acest comitet".

Donald Trump: "Nu văd niciun motiv să mai amânăm".

Dr. Sanjay Gupta, CNN: "Autoritatea de reglementare susţine că e rezonabil să aşteptăm şi să observăm două luni înainte de a autoriza un vaccin. Preşedintele a declarat, după cum ştim, că s-ar putea să nu fie de acord cu asta. Atunci, ce va fi?".

Susan Ellenberg, Perelman School of Medicine at UPenn: "Cu siguranţă n-am mai fost în situaţia când conducerea ţării să fi fost implicată atât de direct într-un proces de acest tip. Ce se va întâmpla? Sincer, nu ştiu... Suntem pe un teritoriu necunoscut. Cine poate şti ce va face administraţia?".