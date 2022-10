Inteligența artificială știe cât de mult suntem dispuși să plătim pentru zboruri înainte de a face acest lucru

”Hrănite” cu date despre orice, de la căutări pe internet și focare de Covid până la prognoze meteo și rezultate fotbalistice, computerele învață cum viața de zi cu zi influențează cererea de zboruri.

Prin cântărirea datelor, furnizorii de tehnologie pot determina cât de mult sunt dispuși să plătească pasagerii pentru bilete și să schimbe continuu locurile. Calcularea tarifelor folosind inteligența artificială poate crește veniturile unei companii aeriene cu 10% sau mai mult, potrivit Fetcherr, un startup israelian care operează un motor de prețuri în direct.

„Suntem capabili să stabilim la fiecare preț câți oameni vor cumpăra un bilet”, a spus Roy Cohen, director executiv și co-fondator al Fetcherr, ai cărui directori îi includ pe Alex Cruz, fost CEO al British Airways, care a spus: „Este foarte greu să te ascunzi de un sistem ca noi.”

Transportatorul brazilian Azul SA a anunțat luna trecută primul test public al tehnologiei Fetcherr de predicție a cererii și de stabilire a prețurilor. Azul nu a răspuns la e-mailurile prin care se solicitau mai multe informații despre proces.

Simulările cererii companiei Fetcherr sunt atât de precise, potrivit lui Cohen, încât tarifele determinate de algoritmi pentru zboruri la șase luni distanță abia se schimbă în momentul în care avionul decolează.

Aviația are nevoie de tot ajutorul pe care îl poate primi. Călătoriile s-au evaporat în 2020, pe măsură ce guvernele din întreaga lume au închis granițele și au implementat restricții Covid-19. O redresare după pandemie ar trebui să conducă veniturile companiilor aeriene globale la 782 de miliarde de dolari în acest an, încă sub cele 838 de miliarde de dolari din 2019, potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian . Creșterea anuală tipică a veniturilor a fost de o singură cifră de la criza financiară în urmă cu mai bine de un deceniu.

Sursa: Bloomberg Etichete: , , , , , Dată publicare: 21-10-2022 10:10