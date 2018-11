Întâlnire tensionată între Trump și Macron. Ce a spus liderul francez despre o armată europeană

''Trebuie să împărţim mai bine povara în cadrul NATO'', a spus Macron la începutul întrevederii cu Trump, acesta din urmă venind în Franţa pentru a participa alături de numeroşi alţi lideri la ceremoniile dedicate împlinirii a 100 de ani de la terminarea Primului Război Mondial, relatează Agerpres.

''Avem nevoie de mai multe investiţii'' în apărare, a adăugat preşedintele francez, fără a mai vorbi despre ''armata europeană'' pe care el o doreşte pentru ca Europa să se poată apăra într-o manieră mai ''suverană'' şi ''fără să depindă doar de Statele Unite''.

"We want a strong Europe"

President Trump says he appreciates President Macron's comments about greater "burden sharing" by Europe in Nato https://t.co/zRVFhxpfNS pic.twitter.com/iaJXdOLHKG