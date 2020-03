Întâlnire între Putin și Erdoğan la Moscova, pe tema conflictului din Idlib

Președintele rus, Vladimir Puțîn, și omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, au discutat la Moscova despre conflictul din provincia siriană Idlib.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său turc Recep Tayyip Erdogan au convenit joi, la Moscova, asupra unei încetări a focului în regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, ce va intra în vigoare la miezul nopţii, transmit dpa şi AFP.

Acordul a fost anunţat la finalul a şase ore de discuţii la Moscova.

'În această seară, începând de la miezul nopţii (21.00 GMT), va intra în vigoare încetarea focului', a declarat Erdogan, avertizând că Ankara 'îşi rezervă dreptul de a replica cu toate forţele sale şi pretutindeni la un atac al regimului' de la Damasc.

Cele două părţi au mai convenit să respecte o zonă de securitate pentru civili în Idlib, ultimul bastion al rebelilor în Siria, aflat lângă frontiera cu Turcia.

Putin şi Erdogan s-au întâlnit pe fondul îngrijorărilor legate de izbucnirea unui război prin interpuşi în Siria, unde Rusia şi Turcia sprijină tabere opuse.

Tot în urma negocierilor de la Kremlin, şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a anunţat că armatele rusă şi turcă vor efectua începând din 15 martie patrule comune pe autostrada M4, axa strategică rutieră ce traversează regiunea Idlib.

Turcia și Rusia, care sprijină tabere opuse, au evitat până acum o confruntare militară directă. Însă unii observatori și-au exprimat temerea că s-ar putea ajunge acolo. Mai ales după recentul incident, când 33 de soldați turci au fost uciși.

Erdoğan a mers la întâlnirea cu Putin cu speranța că se poate ajunge la o încetare rapidă a focului în regiunea Idlib, din Siria, unde forțele guvernamentale siriene, sprijinite de ruși, sunt în plină ofensivă.

Vladimir Putin: „Suntem gata să discutăm în privința tuturor aspectelor pentru ca să nu se mai întâmple nimic care să primejduiască relațiile ruso-turce. Aceste relații pe care, la fel ca mine, știu că și dumneavoastră le prețuiți și le apreciați”.

Erdoğan: „Fără niciun dubiu, întrevederea noastră privind situația din Idlib are o importanță majoră. Situația în regiune este foarte tensionată. Știu că întreaga lume e cu ochii pe noi”.

Turcia și Rusia, adversare în Siria

Turcia și Rusia susțin părți adverse în războiul civil din Siria: Ankara îi sprijină pe rebelii sirieni, în timp ce Moscova e alături de forțele președintelui sirian Bashar al-Assad.

Situația s-a agravat pe 27 februarie, după un atac al rebelilor sirieni, la Idlib, asupra unor poziții ale forțelor guvernamentale. Acestea din urmă au ripostat, dar în bombardamente au fost uciși și 33 de soldați turci.

Vladimir Putin: „Vreau să-mi exprim sincerele condoleanțe pentru pierderile de vieți omenești în rândul trupelor voastre din Siria. Mereu moartea oamenilor este o mare tragedie. Din nefericire, după cum v-am spus și în conversația noastră telefonică, nimeni, inclusiv armata siriană, nu cunoștea poziția lor”.

Până la această criză, Putin și Erdoğan au reușit să-și gestioneze cumva interesele diferite, evitând o confruntare militară directă a trupelor ruse și turce. Dar luptele pentru recucerirea Idlibului - ultima regiune din Siria controlată încă de opoziție - fac tot mai dificilă găsirea unui compromis.

Turcia a deschis frontierele pentru emigranții care vor să ajungă în Europa

Ofensiva forțelor siriene guvernamentale, cu sprijinul rușilor, la Idlib a împins un nou val de refugiați, peste un milion de oameni, către granițele Turciei.

Erdoğan a răspuns deschizând frontierele pentru refugiații aflați deja pe teritoriul său. Așa se face că, de câteva zile, mii de migranți se afla la frontiera greacă și încearcă să forțeze trecerea.

Jomana Karadsheh, Corespondent CNN: „Nu avem voie să trecem de o baricadă ridicată de polițiştii greci, dar la aproximativ un kilometru de aici în ultimele zile s-au adunat mii de refugiați și migranți. Se înghesuie cu toţii la granița greacă”.

Reporter: Vorbeşti limba turcă?

Refugiat rănit: Da!

Reporter: Ne poţi spune ce s-a întâmplat?

Refugiat rănit: Am mers acolo şi am vrut să trecem granița (în Grecia, n.r.), dar au început să dea cu gaze lacrimogene înspre noi. Pentru că nu am fugit de gazul lacrimogen, și-au ridicat armele și ne-au împușcat. M-au împușcat în picior și aici.

Ieri, la Ankara, parlamentarii prinși într-o dezbatere aprinsă pe tema invaziei militare din Siria ... s-au luat la bătaie.

Ședința a degenerat când un deputat din opoziţie l-a acuzat pe preşedintele Erdoğan de iresponsabilitate pentru că a trimis trupe fără acoperire aeriană. Procurorii de la Ankara au deschis o anchetă pentru insultă la adresa preşedintelui.