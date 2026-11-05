Înfrângerea usturătoare suferită de republicani este deosebit de dureroasă pentru vicepreşedintele JD Vance, care era considerat marele favorit pentru nominalizarea republicană, dar care riscă acum să fie asociat cu un preşedinte aflat la sfârşitul mandatului, scrie News.ro.

El şi-a legat soarta de cea a lui Donald Trump pe tot parcursul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului, participând la mitinguri în statele disputate.

JD Vance încearcă să se distanţeze de înfrângerea republicanilor

Ambiţiosul vicepreşedinte în vârstă de 42 de ani a încercat de atunci să se distanţeze de dezastrul electoral, pe care l-a atribuit războiului nepopular purtat de Washington împotriva Iranului, într-un mesaj lung publicat miercuri pe X.

Însă alegătorii riscă să nu fie convinşi de încercările sale de a se distanţa de şeful său.

Vicepreşedinţii americani se confruntă în mod regulat cu această problemă.

Fosta candidată democrată la preşedinţie şi vicepreşedintă Kamala Harris a avut, la rândul ei, dificultăţi în 2024 să se distanţeze de Joe Biden.

„Vestea proastă pentru Vance este că vicepreşedinţii în exerciţiu ajung rareori la preşedinţie”, a declarat pentru AFP James Lindsay, de la grupul de reflecţie Council on Foreign Relations.

Numele şefului diplomaţiei lui Donald Trump, Marco Rubio, a fost, de asemenea, menţionat ca posibil succesor.

În vârstă de 55 de ani, acesta s-a menţinut discret pe durata campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului, dar şi el va avea dificultăţi în a se distanţa de orice responsabilitate în războiul împotriva Iranului.

Prăbuşirea republicanilor ar putea însă să fie în favoarea altor potenţiali candidaţi.

Ron DeSantis şi Ted Cruz rămân posibili candidaţi republicani

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, în vârstă de 48 de ani, care îşi va părăsi funcţia în ianuarie 2027, ar putea fi unul dintre aceştia.

Cel care l-a înfruntat pe Donald Trump pentru nominalizarea republicană în 2024 a calificat victoria democraţilor drept „echivalentul politic al impactului unui meteorit”, subliniind totodată că Florida a fost unul dintre singurele state în care republicanii au reuşit să-şi ţină în frâu adversarii.

Senatorul din Texas, Ted Cruz, în vârstă de 55 de ani, a lăsat şi el uşa deschisă pentru o candidatură, după ce l-a înfruntat pe Donald Trump în 2016.

Însă şansele sale ar fi putut fi compromise de victoriile răsunătoare obţinute marţi de democraţi în acest bastion conservator.

În rândul democraţilor, candidaţii la nominalizarea pentru 2028 sunt numeroşi. Alegerile de la jumătatea mandatului au consolidat perspectivele unora dintre ei.

Democraţii îşi conturează lista posibililor candidaţi pentru 2028

În primul rând, carismaticul senator din Georgia, Jon Ossoff, în vârstă de 39 de ani, a cărui realegere a relansat speculaţiile privind o eventuală candidatură, în ciuda negărilor sale.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, în vârstă de 53 de ani, care a fost la un moment dat luat în considerare ca vicepreşedinte al Kamalei Harris în 2024, a fost şi el reales în acest stat-cheie, unde alegerile sunt adesea foarte disputate.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, Kamala Harris, în vârstă de 62 de ani, era considerată favorită pentru nominalizare. Însă mulţi membri ai partidului ar prefera să mizeze pe o personalitate care nu a suferit încă o înfrângere electorală.

Guvernatorul în exerciţiu al Californiei, Gavin Newsom, în vârstă de 59 de ani, este o altă personalitate de prim-plan care s-a opus în mod constant lui Donald Trump.

La fel ca Harris, el ar putea fi însă perceput ca un reprezentant al vechii gărzi într-un partid care încearcă să-şi promoveze noile figuri.

Alexandria Ocasio-Cortez, deputata de stânga din New York, ar putea fi o altă candidată, dar profilul ei este potenţial controversat. Ea a declarat în septembrie că se gândeşte la această posibilitate, spunând însă că are îndoieli cu privire la şansele de victorie într-o ţară care a respins de două ori, în 2016 şi în 2024, candidatele la preşedinţie.

Printre alţi posibili candidaţi se numără guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, reales marţi pentru un al treilea mandat, guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, şi senatorul din Arizona şi fostul astronaut Mark Kelly.