Incident la bordul unui avion Aeroflot. Un pasager a cerut devierea către Afganistan

Un pasager al unei aeronavei Boeing 737, care zbura din orașul siberian Surgut către Moscova, a cerut devierea avionului spre Afganistan, relatează Interfax, citând surse din Serviciul de Control al Traficului Aerian.

Potrivit serviciului Flight Radar avionul și-a schimbat direcția de zbor și s-a îndreptat spre orașul siberian Hantî-Mansiisk, unde a aterizat în siguranță, potrivit Russia Today.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).

According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y