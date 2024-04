Incident pe un mare aeroport din Europa. Două avioane de pasageri s-au acroșat pe pistă

Virgin a declarat că avionul său Boeing 787-9 terminase un zbor şi nu avea pasageri la bord atunci când vârful aripii sale a atins un avion staţionar al British Airways în timp ce era remorcat de la un stand din Terminalul 3 al aeroportului.

"Am început o investigaţie completă şi amănunţită, iar echipele noastre de ingineri efectuează verificări de întreţinere a aeronavei, care pentru moment a fost scoasă din serviciu", a precizat Virgin într-un comunicat.

British Airways a declarat că şi inginerii se uită la avionul său.

Two passenger planes on the tarmac at Heathrow Airport have suffered damage after coming into contact ✈️????✈️

