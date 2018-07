Incident într-un magazin din SUA. Un bărbat s-a baricadat după ce și-a împușcat bunica

Potrivit CNN, aproximativ 40 de persoane erau în magazin când atacatorul a ajuns acolo și s-a baricadat, încercând să scape de poliție.

Suspectul, un afro-american în vârstă de 28 de ani, își împușcase bunica și o altă femeie și fugea de poliție cu mașina bunicii sale, cu care a intrat drept în clădire.

Șeful poliției din Los Angeles, Michael Moore, a declarat că, după mai multe ore de discuții cu negociatorii, suspectul s-a predat și a fost încătușat.

