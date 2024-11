Incendiu puternic la o instalaţie a Agenţiei Spaţiale Japoneze (Jaxa) în timpul testării unei rachete cu combustibil solid

Niciun rănit nu a fost semnalat în acest incident, în departamentul izolat Kagoshima, în sudul Japoniei, relatează AFP, potrivit News.ro.

Mingi de foc şi fum alb s-au ridicat către ora locală 8.30 (1.30, ora României) de la Centrul Spaţial Tanegashima, potrivit acestor imagini.

”A avut loc o anomalie în timpul testului de combustie azi (marţi). Încercăm să stabilim ce s-a întâmplat”, anunţă într-un comunicat transmis AFP Agenţia Spaţială Japoneză.

”Niciun rănit nu a fost semnalat pentru moment. Cauzele (incidentului) fac obiectul unei anchete”, anunţă Jaxa.

Potrivit NHK, incendiul a izbucnit în timpul unui test de combustie la care asista presa, postată la 600 de metri distanţă.

La aproximativ 30 de secunde după începutul testului, s-a auzit o explozie puternică, iar un obiect în flăcări a zburat în mare, potrivit NHK.

Ziarul japonez Sankei scrie că flăcări portocalii au ţâşnit din motorul rachetei, plasat pe o platformă orizonată, înaintea exploziei.

Jaxa a înregistrat mai multe eşecuri, în ultimii ani, în programul rachetelor.

