Incendiu la Statuia Libertății. Au fost evacuate 3.000 de persoane

Un container conţinând propan, de pe un şantier din complexul Liberty Island, a luat foc în jurul prânzului, au postat pe Twitter pompierii din New York, conform AFP, citat de Agerpres.

Insula care este vizitată zilnic în acest sezon de mii de turişti a trebuit să fie evacuată timp de două ore. În jurul orei 14:00, pompierii au anunţat că incendiul este „sub control".

EVACUATED: Visitors to the Statue of Liberty are being evacuated from Liberty Island after an apparent construction mishap sparked a propane fire near the base of the monument; the New York Fire Department is at the scene. #statueofliberty pic.twitter.com/xtJHuFQYvs