Incendiu la o rafinărie de petrol din Rusia. Guvernatorul din Krasnodar susține că ar fi fost un atac cu drone

Conform sursei citate, incendiul a fost semnalat la rafinăria Afipsky din districtul Seversky și nu au fost raportate victime, a anunțat Kondratiev pe Telegram, miercuri dimineața.

Una dintre unitățile de distilare a păcurii a luat foc, a adăugat el.

‼️???????? In the Krasnodar Territory, Russia, a fire broke out at the Afipsky Oil Refinery, preliminary, the cause is called the fall of an UAV.

