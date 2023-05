Ucraina dezminte că Ucraina se află în spatele atacului cu dronă de la Moscova, însă Kievul „priveşte cu plăcere”

”Noi n-avem nimic a face cu asta”, a declarat consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak într-o emisiune televizată.

Însă Kievul ”priveşte cu plăcere şi preconizează o creştere a numărului atacurilor”, a adăugat el.

Poate că unele drone pe care Rusia le-a tras către Ucraina au decis ”să vină înapoi”, a declarat în glumă Podoliak.

“They haven’t realized yet that there won’t be any more in 2014?” Podolyak, adviser to the Ukrainian Civic Office, commented on the drone attack on Moscow. #Ukraine #UkraineRussiaWar️ #Russia pic.twitter.com/Vt2XgzVDJF