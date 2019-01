Incendiu în stațiunea Courchevel: 2 morți și 22 de răniți. Unii au sărit de la etaj

Incendiul a izbucnit duminică dimineaţa într-o clădire cu 3 etaje, în care locuiesc muncitori sezonieri, în Courchevel. În total 3 clădiri au fost afectate. Incendiul a dus la evacuarea a 60 de angajaţi ai staţiunii

70 de pompieri s-au luptat cu flăcările, însă autoritățile nu au menționat cauza izbucnirii incendiului. Cele două cadavre, ale căror identităţi nu au putut fi specificate imediat, au fost găsite de pompieri sub molozul clădirii.

Într-o înregistrare publicată pe rețelele de socializare, o persoană apare sărind de la etaj pentru a scăpa de flăcări. Un alt clip arată mai multe persoane evacuate.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Two people were killed when a fire broke out at a building housing seasonal workers in the popular French ski resort of Courchevel.

For more on this story, head here: https://t.co/EIkFGljm7v pic.twitter.com/dmlS08WTEN