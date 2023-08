Incendiu devastator într-un bloc de apartamente din Johannesburg: 63 de morți și zeci de răniți | FOTO&VIDEO

BREAKING: At least 38 people dead, more than 40 injured after building fire in Johannesburg, South Africa pic.twitter.com/zS2GA0ucKK

Alte zeci de persoane sunt rănite. Autoritățile din Johannesburg spun că nu este clar ce a declanșat incendiul în clădirea de cinci etaje din centrul orașului.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență, Robert Mulaudzi, a declarat pentru BBC că pompierii au reușit să scoată o parte din locatari în siguranță.

El a precizat că incendiul a distrus clădirea și că se caută în continuare alte victime.

O înregistrare video postată pe platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, arată mașini de pompieri și ambulanțe în fața clădirii complet arsă.

Clădirea este situată într-un fost cartier de afaceri din centrul economic al Africii de Sud.

Rapoartele locale sugerează că ocupanții clădirii erau în mare parte migranți din alte țări africane.

