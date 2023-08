Incendiile de vegetație amenință Atena. Fumul a ajuns deasupra Parthenonului. "Polițiștii le cer oamenilor să plece"

În Spania, Italia și Portugalia, pompierii luptă, de asemenea, cu incendiile, în condiții de secetă, vânt și temperaturi caniculare.

Incendiile se apropie de Atena, unde fumul a acoperit cerul deasupra Parthenonului.

Sute de pompieri luptă să stăvilească flăcările care coboara pe pantele impadurite ale muntelui Parnitha, la 25 de kilometri de centrul capitalei elene. Flăcările au cuprins mai multe case în orașul Menidi.

Eleni Giokos, corespondentul CNN în Atena: "Așa cum puteți vedea în spatele meu, flăcări masive pârjolesc terenul. Am văzut flăcări enorme, începând din această dimineață, care au izbucnit în ceea ce numim «ținuturile Atenei». Am văzut case cuprinse de foc, am văzut cum polițiștii le cer oamnilor să plece, luând la rând stradă cu stradă. Auziți elicopterele care, încearcă să împrăștie, de sus, cât mai multă apă posibil....".

Abia poți respira, în fum, cenușă și praf...

200 de pompieri luptă cu focul și sunt ajutați de nouă echipe de alpinișt. Au si sprijin aerian, două avioane și cinci elicoptere. Dar vântul puternic nu îi ajută.

Arde necontrolat si incendiul izbucnit sâmbătă lângă orașul port Alexandroupolis, aproape de granița turcă. Anchetatorii încearcă să stabiliească identitatea celor 18 persoane, găsite decedate într-o zonă rurală izolată, mistuită de flăcări.

Ar putea fi vorba de imigranți veniți din Turcia care au intrat ilegal în Grecia. Cel puțin două dintre victime sunt copii. Însă, intre timp au mai fost gasite inca doua victime carbonizate.

În această zonă acționează și pompierii români, mobilizați să lupte cu focul în parcul naţional Dadia, una dintre cele mai importante zone protejate din Europa.

Locuitorii unor localități din Turcia, evacuați de urgență

Flăcările au trecut granița răspândindu-se și pe teritoriul Turciei. Nouă localități au fost evacuate în provincia Canakkale (Cianacale) din nord-vestul Turciei. Zeci de oameni au ajuns la spital pentru a primi îngrijiri după ce s-au intoxicat cu fum.

Incendii lângă San Remo

Și pompierii italieni încearcă să stingă incendiile care au izbucnit pe dealuri nu departe de orașul San Remo. Asta in conditiiile in care Italia indura al doilea val canicular al verii cu alerta de cod rosu pentru 17 orase din Peninsula

Au izbucnit incendii și pe insula italiană Elba, unde în jur de 700 de oameni au fost evacuați. Mai bine de 14 hectare de vegetație s-au făcut scrum.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 23-08-2023 20:27