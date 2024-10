Incendii provocate la urne pentru votul prin corespondenţă din Oregon şi Washington. Sute de buletine au fost distruse

Poliţia a identificat ceea ce crede că este un vehicul suspect în Oregon, au declarat luni oficialii, relatează Reuters şi Associated Press.

Washington şi Oregon sunt două state americane în care se votează prin corespondenţă. Alegătorii înregistraţi primesc buletinele de vot prin poştă cu câteva săptămâni înainte de alegeri şi apoi le returnează prin poştă sau punându-le în căsuţele de vot.

In Portland, Oregon, and Vancouver, Washington, ballot drop boxes with completed votes were recently set on fire.pic.twitter.com/ViA7DQts0u