Încă un elicopter militar a căzut în Rusia. Câți oameni au murit

'La bord se aflau trei membri ai echipajului şi un mecanic. Toţi patru au murit', a anunţat Romani Kopin, guvernatorul districtului autonom Ciukotka din nord-estul Rusiei, pe contul său de Instagram.

”Cauza catastrofei ar putea fi o defecţiune tehnică a elicopterului', a adăugat el într-un comunicat, citat de Agerpres.

Incidentul a avut loc marţi în jurul orei locale 14.00 (02.00 GMT), în cursul unui zbor de încercare pe un aeroport civil şi militar din Anadîr, cel mai mare oraş din Ciukotka, un teritoriu mai mare decât Franţa, dar cu numai 50.000 de locuitori.

4 killed as Russian military Mi-8 helicopter caught fire and crash-landed at Anadyr https://t.co/3hZdKvYbE6 #Russia pic.twitter.com/tdhoBCLRVs