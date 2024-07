Încă o moarte dubioasă în Rusia. Valentina Bondarenko, un economist de top al Rusiei, a murit după ce a căzut de la fereastră

Bondarenko, cercetător principal la Institutul de Economie al Academiei Ruse de Științe din Moscova, a căzut de la fereastra apartamentului său luni seara, au declarat serviciile de urgență pentru agenția de știri Tass.

"Ea a căzut de la fereastra apartamentului său, din păcate, nu a fost posibil să o salveze, rănile pe care le-a primit au fost incompatibile cu viața", au transmis autoritățile.

RUSSIAN MEDIA: Prominent Russian economist Valentina Bondarenko was found dead today in front of her Moscow-area apartment building after "falling out of the window accidentally." pic.twitter.com/Wr0NraCUxu