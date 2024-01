Înapoi în viitor: Calendarele din 1996, reutilizabile pentru anul 2024, la mare căutare pe internet

Anii 2024 şi 1996 sunt ani bisecţi, adică au 366 de zile, iar fiecare dintre ei începe într-o zi de luni, potrivit site-ului de specialitate timeanddate.

Iar asemănările nu se opresc aici: 1996 şi 2024 sunt amândoi ani cu Jocuri Olimpice (1996 la Atlanta şi 2024 la Paris) şi ani cu alegeri prezidenţiale în Statele Unite.

Glumele şi referinţele la anii '90 abundă pe reţelele de socializare - precum cele despre filmul "Matilda" şi Tom Cruise în primul lungmetraj din franciza "Mission: Impossible" -, iar unii internauţi scotocesc prin pivniţele caselor lor pentru a găsi astfel de "pepite" din 1996.

FYI - If you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates in 2024 perfectly match up with 1996 so you can use it again. If you have a turn signal, you can start using it again as well ???? pic.twitter.com/4XlGwCnHAp