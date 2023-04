Lider prorus din Doneţk: Trupele ruse controlează peste 75% din Bahmut, cu „un preț foarte mare”

"Pot spune cu absolută certitudine că unităţile noastre controlează mai mult de 75% din oraş", a declarat Puşilin la televiziunea de stat rusă, adăugând că au loc în continuare lupte intense în partea de vest a oraşului.

În acelaşi timp, trupele ruse avansează pe frontul de la Avdiivka, a adăugat el.

"În zona localităţii Avdiivka şi în împrejurimile sale, unităţile noastre înregistrează progrese importante. Asta se face cu un preţ foarte mare", a declarat el.

#Bakhmut

The "Avangard" stadium has not come under Wagner's control, it is completely under control ????????#BakhmutHolds pic.twitter.com/qUshfsdXSE