Împușcături ”ca la războiul din Vietnam” într-un oraș din SUA: 2 morți și 16 răniți

Potrivit Daily Star, care citează postul local 13 Wham, împușcăturile au început în primele ore ale zilei de sâmbătă, 19 septembrie, cu martori care susține că gloanțele sunau ”ca la războiul din Vietnam”.

Departamentul de poliție din Rochester a confirmat că împușcăturile din Pennsylvania Avenue au avut ca rezultat „decese” și a precizat că unitatea pentru crime majore este la fața locului. Într-un interviu acordat poliției, șeful interimar al RPD, Mark Simmons, a declarat că 16 persoane au fost împușcate și că au murit două persoane - un bărbat și o femeie.

Here’s a look at the scene from North Goodman and Short Street intersection. pic.twitter.com/QJzMMRElha