Imaginile care fac înconjurul lumii și stârnesc furie. Doi indieni au organizat o nuntă într-un avion, fără restricții

Fotografii şi clipuri ale ceremoniei desfăşurată duminică, în care se pot vedea cum mirii fac schimb de ghirlande la bordul unui avion plin cu invitaţi fără măşti, au făcut înconjurul reţelelor de socializare.

Nunta a stârnit indignare şi pentru a fi încălcat normele de izolare din statul Tamil Nadu, în condiţiile în care India continuă să înregistreze cifre ridicate de morţi şi de contagieri cu noul coronavirus.

Compania aeriană SpiceJet, care a închiriat zborul charter, a informat că va lua măsuri împotriva pasagerilor.

"Un Boeing 737 a fost închiriat de o agenţie de voiaj pe 23 mai la Madurai pentru ca un grup de pasageri să facă un tur după nuntă. Clienţii au fost clar informaţi despre protocoalele sanitare şi li s-a refuzat orice activitate la bord", informează SpiceJet într-un comunicat.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n