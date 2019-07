Imagini virale cu 2.500 de bagaje blocate în aeroport. Pasagerii, nevoiți să plece fără ele

Astfel, în jur de 2.500 de bagaje au rămas blocate în aeroport din cauza defecțiunii tehnice, scrie The Local.

don't carry any luggage to DUS #dusseldorf airport today @dusairport pic.twitter.com/CjRD983nIN

Incidentul a apărut într-o perioadă aglomerată din punct de vedere al călătoriilor, întrucât copiii sunt în vacanța de vară, așa că multe prsoane sunt pregătite de concedii.

Defecțiunea a ținut mai bine de cinci ore, motiv pentru care un număr mic de bagaje au trecut de controlul de securitate pentru a fi luate în avion.

Potrivit purtătorului de cuvânt al aeroportului, zborurile nu au avut întârzieri, însă anumite aeronave au plecat din Dusseldorf fără bagajele pasagerilor.

@British_Airways @AmericanAir @dusairport Priority Line Failure and Baggage Check Failure at Düsseldorf Airport this morning. pic.twitter.com/oYFgwZ5OWp