Imagini impresionante. Dunărea a ieșit din matcă la Budapesta în urma ploilor și ninsorilor abundente. GALERIE FOTO

Direcţia Generală pentru Managementul Apelor din Ungaria a declarat că Dunărea a atins miercuri târziu un nivel maxim de 6,93 metri, sub nivelul de 8,91 metri înregistrat în 2013, când au început inundaţiile extreme în Europa Centrală după ploile abundente de la sfârşitul lunii mai.

Danube in Budapest has flooded due to heavy rain and snow

Autoritatea din domeniul managementului apelor a declarat că ultima dată când nivelul Dunării a depăşit 6 metri într-o lună decembrie a fost în 1987, dar atunci nu a inundat faleza. "A fost o cantitate mare de precipitaţii în afluenţii Dunării şi zăpada s-a topit din cauza vremii blânde, dar umede, aşa că inundaţiile au venit mai devreme", a spus autoritatea, adăugând că nu pot fi excluse noi inundaţii în primăvară.

The Danube peaked at 6.93 meters on Wednesday, the highest water level in a decade, since the extreme floods of 2013 in Central Europe.