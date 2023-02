Imagini emoționante în Turcia. O fetiță de 4 ani și tatăl ei se reîntâlnesc după ce au fost îngropați într-un morman de moloz

Bărbatul era împreună cu soția sa și cei doi copii când casa lor s-a prăbușit în urma cutremurului.

„Clădirea s-a prăbușit peste noi toți”, a mărturisit tatăl.

El a auzit strigătele de ajutor ale fiului său de 7 ani care era blocat sub dărâmături. Fiica sa de 4 ani se afla lângă el. Din păcate, soția și fiul său nu au supraviețuit.

I cried hard over this story. A father and daughter are reunited after surviving together for four days under the rubble of their destroyed home. They were separated when she was rescued first & it took a half hour to get her dad out #TurkeySyriaEarthquake https://t.co/7pQa6fuiLV