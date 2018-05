Imagini dramatice cu soldați americani încercând să scape dintr-o ambuscadă în Niger

Într-un video surprins de o dronă se observă cum soldații americani se luptă pentru viețile lor și încearcă să scape de atacul unor militanți ISIS.

Soldații au pus stabilit rapid o zonă defensivă pe marginea unei mlaștini și, crezând că o să moară, le-au trimis mesaje celor dragi, relatează Washington Post.

Pentagonul a finalizat ancheta privind incidentul petrecut în octombrie, anul trecut, ocazie cu care a publicat și noile imagini.

Atacul s-a produs la circa 190 de kilometri nord de Niamey, capitala Nigerului, aproape de frontiera cu Mali, unde luptători ai Al-Qaida în Maghrebul Islamic, o filială a Al-Qaida, efectuează incursiuni transfrontaliere.



