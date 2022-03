Imagini din satelit. Armata rusă construiește tranșee pentru a-și proteja pozițiile militare lângă Kiev

StirilePROTV

Bombardamentele continuă pe mai multe fronturi în Ucraina. O situaţie de-a dreptul disperată este în Mariupol, unde luptele între cele două tabere au ajuns până în centrul oraşului.

Confruntaţi deja cu o criză umanitară de proporţii, din cauza lipsei de apă şi mâncare, localnicii au ajuns să-şi îngroape vecinii decedaţi în faţa blocurilor.

Nici Kievul nu a scăpat de ameninţarea Kremlinului. Noi imagini din satelit arată că trupele rusești sapă poziţii de tragere şi tranşee lângă capitala ucraineană.

Noi imagini filmate dintr-o dronă arată amploarea distrugerilor în Mariupol. Peste 80% din clădiri sunt avariate sau complet distruse. "Trăim pur și simplu o catastrofă", spune un cetăţean în timp ce filmează pagubele unui cartier din oraș. Unele scene surprinse de el sunt cutremurătoare.

Iar calvarul e departe de a se sfârşi. Luptele dintre ucraineni şi ruşi au ajuns acum în centrul orașului.

În plus, salvatorii întâmpină dificultăţi extreme în scoaterea civililor de sub ruinele teatrului dramatic, bombardat în urmă cu trei nopţi de ruşi. 130 de persoane au fost scoase în viaţă, dar alte 1.300 se află încă sub dărâmături.

„Am stat 2 săptămâni în subsol. Nu-mi filmaţi faţa, filmaţi-mi mâinile, sunt mâini de cadru medical”, spune Lidia, o femeie evacuată din Mariupol.

„Ne-am pierdut apartamentul, mașina, garajul. Asta e tot ce am putut salva, o pătură, a fost azvârlită pe geam de suflul exploziei. Încă sunt cadavre în ruine. Este îngrozitor, cad bombe tot timpul. Stai în subsol și tresari întruna”, a povestit Andrey Sirota, un bărbat evacuat.

Scene cumplite au fost filmate de jurnaliştii belgieni şi la morga din Nikolaev, unde ajung zilnic cel puţin 20 de cadavre, în condiţiile în care asta era capacitatea totală a unităţii. În prezent, în interior sau afară sunt 80 de trupuri în saci.

„Ăsta nu e război! E un nenorocit de genocid! Război e când luptă armatele, când ai Crucea Roşie pe teren etc. Asta e exterminare”, spune un angajat al morgii.

„Dacă vor continua să ne atace, vor distruge tot ceea ce societatea rusă a realizat în ultimii 25 de ani şi se vor întoarce acolo de unde au început să se ridice, la "răutatea anilor 90", după după cum spune o vorbă”, a spus președintele Zelenski.

Noi imagini surprinse din satelit arată cum armata rusă construiește tranșee pentru a-și proteja pozițiile militare la nord-vest de Kiev.

În capitală, tot mai multe cartiere sunt mutilate de loviturile aeriene.

„În spatele acestui excavator se află o grădiniţă. Din fercire, nu erau copii în ea, pentru că, din cauza bombardamentelor tot mai intense, în Kiev, toate grădiniţele sunt închise. Vizavi se află o şcoală gimnazială. Priviţi cât de feroce a fost explozia! Asta e ce a mai rămas dintr-o maşină. Aici a fost epicentrul. E o scenă de-a dreptul devastatoare. Dacă ne uităm şi în partea asta putem, de asemenea, să vedem cât de nimicitoare a fost explozia în această zonă rezidențială dens populată”, a relatat un corespondent CNN.

În războiul lui Vladimir Putin, cad victime şi proprii săi soldați.

12 trupuri neînsufleţite sunt ţinute de armata ucraineană într-un vagon frigorific, la Voznesensk. Orașul se oferă să îi repatrieze, dar armata rusă nu vrea să recunoască existența lor.

„Rusia se comportă cu proprii soldaţi ca şi cum ar fi doar nişte bucăţi de carne. Îi lasă pur şi simplu să putrezească...”, spune un soldat ucrainean.

Cu o populație majoritar rusofonă, oraşul Voznesensk, din sudul Ucrainei, a fost o altă locaţie pe care trupele Kremlinului au încercat să o cucerească, dar fără succes. Pentru a le împiedica avansul, ucrainenii au detonat acest pod.

„Dacă forţele ruseşti ar fi trecut de acest pod, în apropiere se află o centrală nucleară şi apoi ruşii şi-ar fi continuat drumul spre Odesa. Au crezut că vor întâmpina puţină rezistenţă, dar s-au înşelat”, a relatat un corespondent CBS.

Noi imagini postate de forțele ucrainene arată două momente în care militarii reușesc să distrugă un tanc rusesc și un sistem de rachete antiaeriene.

Replica, filmată într-o altă locaţie, nu a întârziat să apară.

Şase rachete balistice ruseşti, lansate de pe un submarin din Marea Neagră, au distrus vineri uzina de reparaţii avioane, aflată chiar lângă aeroport, la 70 de km de granita cu Polonia.

În plus, forţele de ocupaţie şi-au făcut un obicei din a captura responsabili locali ucraineni. Aprope în fiecare zi este răpit câte un primar. Când localnicii din Skadovsk au protestat împotriva capturării edilului lor, ruşii au deschis focul.

„Este o tactică teroristă să răpeşti oficialităţi locale, să înlături autorităţile legitime. Răpesc sistematic primari si-i înlocuiesc cu marionetele lor”, a spus Antony Blinken.

Pe de altă parte, negocierile ruso-ucrainene continuă. Moscova susține că sunt "la jumătatea drumului", dar Ucraina spune că poziția sa rămâne "neschimbată".